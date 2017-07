Toch baan voor man met tattoo op gezicht

Hij deed zijn beklag op social media: ,,Ik wil heel graag werken, maar er is één ding dat werkgevers ervan weerhoudt om me een baan te geven en dat is de tattoo op mijn gezicht.'' Nieuw-Zeelandse kranten lieten Cropp zijn verhaal doen en al snel stroomden de aanbiedingen voor werk binnen.



Niet veel later haalde de ex-gevangene opnieuw de media: het bleek dat hij inmiddels al tientallen aanbiedingen af had geslagen. ,,Ik wacht op de juiste baan'', zei hij tegen Daily Mail Australia, waarop hij veel kritiek kreeg. Zijn vriendin Taneia nuanceerde uitspraak van haar vriend later: volgens haar waren veel van die banen niet mogelijk, omdat ze buiten Nieuw-Zeeland waren.