Ton eigeel besmet met fipronil gevonden in Roemeens pakhuis

Volgens Roemeense autoriteiten is het eigeel niet in de verkoop gekomen. Het zal worden verbrand.



Het is de eerste keer dat fipronil in Oost-Europa wordt aangetroffen. Pluimveebedrijven in Roemenië zullen regelmatig worden gecontroleerd, meldt de overheid. In totaal zijn de besmette eieren in negen landen aangetroffen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden.



In Nederland werden vandaag twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend aangehouden in het kader van het strafrechtelijke onderzoek naar de affaire. Daarnaast vonden meerdere huiszoekingen plaats, onder meer in woningen van de twee bestuurders.