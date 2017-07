Tornado richt 15 miljoen euro schade aan in Wenen

Het zomerweer viel gisteren tegen in Wenen. Als gevolg van de hoge temperaturen ontstond een grote tornado in de buurt van vliegveld Wien-Schwechat. Het slechte weer heeft voor vijftien miljoen euro schade aangericht. Tornado's komen vaker voor in Oostenrijk, maar treffen over het algemeen geen steden. Omstanders maakten spannende beelden van het verschijnsel.