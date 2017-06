Tot doodstraf veroordeelde zoon Kadhafi vrijgelaten

Alwasat citeert uit een verklaring van de militaire politie die belast is met de bewaking van de gevangenis van Zintan. Saif al-Islam heeft de stad in het westen van Libië meteen met onbekende bestemming verlaten.



De zoon van Kadhafi zat in de gevangenis van Zintan sinds 2011, nadat zijn vader bij een opstand in zijn land werd gedood. Al-Islam werd in 2015 ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tijdens de opstand tegen zijn vader.



Het Internationaal Strafhof in Den Haag had in 2014 de uitlevering van Al-Islam gevraagd om terecht te staan voor misdaden tegen de mensheid. Mensenrechtenactivisten vreesden dat hij in Libië geen eerlijk proces kon krijgen.