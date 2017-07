Touroperators: 'VS gaan reizen naar Noord-Korea verbieden'

Koryo Tours zei dat het verbod op 27 juli zal worden aangekondigd en 30 dagen later in werking zal treden. De organisatie zei niet hoelang het verbod gaat duren. Een andere touroperator, Young Pioneer Tours, meldde in een Twitter-bericht dat het ook op de hoogte is gebracht van het besluit.

Young Pioneer was het agentschap dat de Amerikaanse student Otto Warmbier naar Noord-Korea bracht. Die werd daar in maart 2016 gearresteerd en veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid voor het stelen van een Koreaanse propagandavlag. Noord-Korea liet de in een coma geraakte Amerikaan in juni vrij. Hij stierf enkele dagen na terugkeer in de VS.