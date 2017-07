Tranen en kusjes voor mensenredder Cena tijdens militaire uitvaart

In 2014 mocht de hond met pensioen. Cena trok in bij Jeff DeYoung, een marinier met wie hij angstige avonturen beleefde in de stoffige Afghaanse bergen.



Het hakte er diep in. DeYoung hield aan zijn werk als militair een post-traumatische stressstoornis over. Maar Cena was zijn steun en toeverlaat. De hond bood hem troost en ondersteuning.