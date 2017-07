Transgenders Istanboel de straat op ondanks verbod

Video 'Gebroken kiel is oorzaak van fataal ongeluk gekapseisde jacht'

11:41 Het Nederlandse zeiljacht dat gisteren voor de kust van België met dodelijke gevolgen was omgeslagen, is geborgen. Oorzaak van het kapseizen is mogelijk een gebroken kiel. Het wrak ligt voor onderzoek op een kade in de havenstad Oostende.