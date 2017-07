Treinverkeer centrum Londen plat: duizenden gedupeerden

Duitse jihadbruid (16) had ondervoede baby bij zich toen ze werd opgepakt

9:39 Het 16-jarige Duitse meisje Linda Wenzel had een ondervoede baby bij zich en riep om hulp toen ze zich vorige week overgaf aan Iraakse troepen. Het meisje werd schuilend in een tunnel onder Mosul gevonden. Het is nog onduidelijk of het haar kind is, maar aangezien Wenzel moedermelk produceert lijkt het daar wel op.