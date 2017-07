Trofeejager schiet zoon van beroemde leeuw Cecil neer

De zoon van de bekende vermoorde leeuw Cecil is hetzelfde lot ondergaan als zijn vader. Xanda, een zes jaar oud mannetje, is deze week door een zogeheten trophyhunter neergeschoten. Dat hebben beheerders van het wildpark waar hij leefde bekendgemaakt.

Parkbeheerders van het Hwange National Park schrijven op Facebook dat Xanda een paar dagen geleden is neergeschoten tijdens de jacht. De schutter is Richard Cooke. Hij zou in 2015 ook de toen vier jaar oude broer van Xanda hebben doodgeschoten.

Xanda was volgens de parkbeheerders zes jaar oud, en zelf ook vader van verschillende welpjes. ,,We kunnen niet geloven dat de zoon van Cecil twee jaar later op dezelfde manier is vermoord. Leeuwen in ons park horen alleen te sterven aan ouderdom, zoals andere wilde leeuwen.''

Tandarts

Cecil, de vader van van Xanda, werd in juli 2015 wereldberoemd toen bekend werd dat hij puur voor de lol door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer was neergeschoten. Cecil leefde net als Xanda in het nationaal park Hwange. Hij was onderdeel van een onderzoeksproject van de universiteit Oxford en droeg een gps-halsband. Het dier is met eten uit het nationaal park weggelokt, verwond met een kruisboog en vervolgens meer dan veertig uur achtervolgd door zijn jagers. Uiteindelijk is de 13-jarige leeuw afgemaakt met een vuurwapen.