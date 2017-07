Trump raast weer vol over Sessions heen

Ouders willen dat terminale baby Charlie thuis in Londen sterft

14:55 Chris Gard en Connie Yates, de ouders van de doodzieke baby Charlie Gard, willen de laatste dagen met hun kind thuis doorbrengen. Ze staan vanmiddag vermoedelijk weer voor de rechter, die zal bepalen of Charlie thuis in Londen of in het ziekenhuis sterft. Gard en Yates besloten gisteren de juridische strijd voor een speciale, experimentele behandeling in de Verenigde Staten te staken.