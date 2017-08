Trump vroeg Mexico te zwijgen over muur

,,Dat kun je niet in het openbaar zeggen want dan duikt de pers er op. Bovendien wil ik jullie dan ook niet meer ontmoeten omdat ik met zo'n uitspraak niet kan leven," zei Trump volgens The Washington Post. De krant baseert zich op transcripties van een telefoongesprek dat de twee presidenten op 28 januari voerden. De krant beschikt ook over een uitgeschreven telefoongesprek tussen de Amerikaanse president en de Australische premier Malcolm Turnbull. De twee gesprekken vonden plaats in de eerste week van Trumps presidentschap.

Financiering muur

De bouw van een muur om Mexicaanse migranten tegen te houden was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. Hij beloofde herhaaldelijk dat Mexico zou betalen voor de muur op de grens tussen de twee landen. Eenmaal president erkende Trump dat die belofte moeilijk zou zijn. Dat wordt bevestigd in het telefoongesprek. Tijdens dat gesprek zegt Trump dat de financiering van de muur ,,op een of andere manier wel zal lukken". Hij noemt de muurkwestie een ,,politiek probleem voor allebei".

In het telefoongesprek met zijn Mexicaanse ambtsgenoot, die hij steevast aanspreekt met 'Enrique', dreigt Trump herhaaldelijk een hoge grensbelasting te gaan heffen om Mexicaanse producten buiten de Verenigde Staten te houden. De Amerikaanse president klaagt ook over 'knap lastige gasten' die zoveel drugs over de grens smokkelen 'dat ze zelfs van New Hampshire een drugshol hebben gemaakt'.

Het Witte Huis meldde in juli dat Trump de muur wil verkorten. In plaats van een 3.200 kilometer lang afscheiding wordt het bouwsel ergens tussen de 1.100 en 1.450 kilometer. Volgens Trump is een lange muur niet eens nodig. Langs een groot deel van de grens zijn er namelijk al natuurlijke hindernissen, zoals 'woeste bergen en rivieren en bovendien volslagen afgelegen gebieden waar niemand doorheen komt.' De bouw van de eerste 100 kilometer muur is begroot op 1 miljard dollar.

Australische premier

In het telefoongesprek met de Australische premier klinkt Trump erg bitter. ,,Ik heb het gehad", zegt Trump als de twee discussiëren over een door zijn voorganger Obama gemaakte afspraak met Australië over het opnemen van ruim duizend vluchtelingen. Obama had zich bereid getoond duizend tot tweeduizend migranten die niet welkom waren in Australië op te nemen in de Verenigde Staten. ,,Ik weet niet wat je hebt gedaan om zo'n afspraak rond te krijgen, maar dat is hoe ze de verkiezingen hebben verloren. Door stomme deals als deze", gaat Trump verder over de 'slechte afspraak' van Obama. ,,Geef ze maar aan de VS. Alsof wij het afvalputje zijn voor de rest van de wereld", klinkt het geërgerd. ,,Ik ben hier al een tijdje. Ik wil gewoon dat dit stopt. Ik weet dat het goed is voor jou, maar het is slecht voor mij. Het is vreselijk voor mij."

Trump zegt dat de afspraak in strijd is met zijn voornemen migranten uit een aantal moslimlanden te weren. ,,Afspraak is afspraak", reageert Turnbull. Hij wijst er fijntjes op dat hij net als Trump ooit zakenman was. Trump, licht wanhopig: ,,Ik ben bang dat ik als een zwakke leider gezien wordt, al in mijn eerste week."

Volledig scherm Trump tijdens het telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull. © AP Even later is de maat vol voor Trump. ,,Ik ben al de hele dag dit soort gesprekken aan het voeren en dit is het meest ergerlijke gesprek van de dag. Dat met Poetin was aangenaam", zegt de president terloops verwijzend naar het feit dat hij de Russische president eerder die dag had opgebeld. Kort daarna wordt het gesprek met de Australische premier verbroken.

Imago