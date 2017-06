Trumps geheimzinnige ‘covfefe’ krijgt eindelijk betekenis

En daar is het weer: het beruchte woord ‘covfefe’. Het twee weken geleden door Donald Trump getwitterde woord, dat zijn volgers tot wanhoop dreef, is nu gepresenteerd als een heus wetsvoorstel. Daarin stelt de Democraat Mike Quigley dat alle tweets van de Amerikaanse president voortaan moeten worden opgeslagen als officiële presidentiële verslagen.

Quigley presenteerde daarvoor gisteren (lokale tijd) als lid van het Huis voor Afgevaardigden de ‘Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement Act’. De Democraat wil daarmee voorkomen dat de president de tweets zomaar kan verwijderen, zoals hij al vaker deed.



,,Opdat de bevolking het vertrouwen in de regering zou behouden, moeten verkozen functionarissen verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze doen en zeggen. Dit houdt ook tweets van 140 letters in", meent Quigley. ,,Tweets zijn machtig, de president moet aangesproken kunnen worden op ieder bericht."

Quote Tweets zijn machtig, de president moet aangesproken kunnen worden op ieder bericht Mike Quigley

Via social media kondigt Trump soms beleid aan, of uit hij zijn mening over diverse zaken. Eerder zei Trumps woordvoerder Sean Spicer al dat de tweets moeten worden gezien als officiële verklaringen van het Witte Huis.

Covfefe

De eerste letters van de woorden van de wet waar Quigley voor pleit, vormen samen het woord covfefe. De Democratische afgevaardigde geeft zo in één klap betekenis aan het mysterieuze woord uit een door Trump geposte en achteraf weer ingetrokken tweet. Waarschijnlijk een spelfout, zo dacht men, of was Trump dronken toen hij 6 uur 's ochtends op 31 mei de tweet de wereld inzond? Op social media werden er massaal grappen gemaakt over de betekenis van het woord. En nog steeds wordt het de hashtag gebruikt als mensen een stuk onbegrijpelijke tekst lezen.