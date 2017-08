'Turkije vervangt voltallige legertop'

Het is de derde keer dat de hoge functionarissen bijeenkomen sinds de couppoging. Eerder werden 149 generaals en admiraals ontslagen. Ook 1.389 militairen en 1.535 officieren raakten hun baan kwijt.



Turkije beschuldigt aanhangers van Fethullah Gülen, een islamitische geestelijke die in zelf opgelegde ballingschap in de Verenigde Staten leeft, van de mislukte staatsgreep op 15 en 16 juli 2016. Gülen ontkent de beschuldigingen en veroordeelde de staatsgreep. Ongeveer 60.000 mensen in het hele land werden na de mislukte coup gearresteerd, ontslagen of geschorst.