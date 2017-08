Turks politieonderzoek naar vermiste Joey rammelt een beetje

In de bergen van Silifke ligt een donkergrijs T-shirt. Het is vies en verfrommeld. Er omheen liggen spullen uit Nederland, zoals een reclamedoek, een verstekbak en een lege strip maagtabletten. Dit is de plek waar Joey Hoffmann (21), Björn Breukers (34) en Derya Breukers-Ün (26) uit Haaksbergen in de nacht van 7 op 8 juli kampeerden. De volgende dag verdween Joey. Van hem is sindsdien niets meer vernomen.



Of Joey het slachtoffer is van een misdrijf, een noodlottig ongeval of iets heel anders, is nog altijd onduidelijk. Feit is dat reisgenoten Björn en Derya Turkije voorlopig niet mogen verlaten en dat zij worden gehoord door de Turkse politie. Met lijkhonden wordt in de bergen gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat.



,,Het is opmerkelijk dat het T-shirt en de andere spullen nog op die plek liggen”, zegt Cengiz Gümüstüs, oud-rechercheur in Turkije en nu werkzaam voor beveiligingsbedrijf Esfor in Istanboel. ,,Mogelijk zitten er sporen op de kleding die van belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de vermissing.”

Zwaar onderbemand

Toch verbaast het Gümüstüs niets. ,,Er is op dit moment geen lichaam en de Turkse politie is zwaar onderbemand. Sinds de Turkse coup van vorig jaar zijn veel agenten ontslagen. De politie moet keuzes maken, en zo lang niet duidelijk is of er sprake is van een misdrijf, wordt er geen uitgebreid forensisch onderzoek gedaan."



,,Bij vermissingen wordt gezocht vanuit het laatste point of seen, de laatste plek waar iemand gezien is”, zegt een Nederlandse politiebron. ,,Volgens de Turkse politie is dat een andere plek dan waar de spullen liggen, en daarom liggen de spullen daar nog. Al zou ik ze alsnog wel hebben meegenomen. Je weet nooit.”



De Nederlandse politie, die meewerkt aan het opsporingsonderzoek, is overtuigd van de maximale inzet van de Turken. ,,De Turkse politie doet echt zijn best”, zegt een andere bron. ,,Op lokaal niveau gaat het zelfs uitstekend. Beter dan verwacht.”



Vanzelf opduiken

Dat duurde wel even, want hoewel Joey op 17 juli als vermist werd opgegeven in Nederland, startte de politie in Silifke pas begin augustus – na de komst van Nederlandse journalisten én de broer van Joey – een groot onderzoek. ,,Dit jaar hebben al twaalf miljoen toeristen Turkije bezocht", zegt politiedeskundige Gümüstüs. ,,Daarvan verdwijnen er redelijk veel. Vooral Russen en jongeren zetten het op een zuipen, waarna ze soms wel een week of langer kwijt zijn. Ook nu hoopte de politie waarschijnlijk dat Joey na verloop van tijd vanzelf weer zou opduiken."



Met de inzet van een tolk werd ronduit geblunderd. De man die het politieverhoor van reisgenoot Björn vertaalde, werkte tegelijkertijd voor een Nederlands nieuwsmedium. Zo kon hij gevoelige informatie doorspelen aan het medium. Toen zijn dubbelrol bekend werd, is hij direct door de politie aan de kant gezet.



,,Maar goed ook, want dat is absoluut onacceptabel”, zegt een Nederlandse betrokkene. ,,Omdat hij bij verhoren aanwezig was, weet hij dingen die alleen een mogelijke dader kan weten. Die zaken moeten absoluut geheim blijven. Het risico bestaat dat een echte dader die informatie via de media verneemt, en zo weet op welk spoor de politie zit. Wordt hij daarna verhoord, dan heeft hij al een alibi kunnen verzinnen.”



Complimenten

Complimenten zijn er voor de zoekacties die de afgelopen week in het gebied zijn gehouden waar Joey voor het laatst is gezien. Een zoektocht van deze omvang, en in zo’n onherbergzaam gebied, zou in Nederland niet sneller kunnen worden georganiseerd, zegt een politiebron in Nederland. ,,Voor je begint te zoeken moet je een gebied perfect in kaart hebben, anders weet je niet waar je moet beginnen. Dat voorwerk kost tijd, maar is voortvarend aangepakt.”

Ondanks het vertrouwen in het Turkse politieoptreden geven de Nederlandse onderzoekers toe dat de uitwisseling van informatie sneller kan. Binnen Turkije, maar ook met Nederland.

Zo deed de familie van Derya in de Turkse stad Tarsus aangifte toen zij kort vermist was. Duidelijk was dat de reisgenote van Joey in Silifke was geweest, maar de politie in die stad werd niet direct ingelicht. ,,De Turkse politie functioneert soms als zelfstandig opererend bedrijfje in een stad. Heel anders dan de Nationale Politie in Nederland”, zegt een kenner van het Turkse politiesysteem. ,,Ze willen een zaak het liefst zelf oplossen, terwijl het soms handiger is om deze over te dragen aan collega’s in een andere stad. Inmiddels is alle relevante informatie op de juiste plek, maar dat had zeker sneller gekund.”

Het contact tussen Nederland en Turkije verloopt nu alleen via zogenaamde liaison officers, twee Nederlandse politiemensen die in Turkije zijn gestationeerd. Tot problemen heeft dat nog niet geleid. Elke dag overwegen de Nederlandse onderzoekers of het zinvol is om rechercheurs naar Turkije te sturen, maar tot op heden wordt dat niet als nuttig gezien. ,,Inmiddels is deze zaak heel belangrijk voor de Turkse politie”, zegt de Turkse politiedeskundige Gümüstüs. ,,Het is belangrijk om een goede indruk op Nederland en Europa te maken. Turkije telt veel moordzaken, en die worden meestal opgelost. Als nu ook sprake is van een misdrijf, zijn ze erop gebrand om de dader of daders te pakken.”