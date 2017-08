Turkse politie: lichaam Joey Hoffmann gevonden in droge rivierbedding

De Turkse politie meldt dat het lichaam van de 21-jarige Joey Hoffmann uit Haaksbergen is gevonden in een opgedroogde rivierbedding bij de Turkse plaats Narlikuyu. Hoe hij om het leven is gekomen, is nog onbekend. Het lichaam is aangetroffen door een lijkhond van de Turkse politie.

De politie Overijssel schrijft op Twitter dat ze op verzoek van de Turkse politie de familie van Joey heeft geïnformeerd dat er in Turkije een lichaam is aangetroffen. 'Er wordt verder onderzoek gedaan door de Turkse politie, daar doen wij verder geen woordvoering over', aldus de politie.

Joey werd sinds 8 juli vermist. Hij had op de dag van zijn verdwijning ruzie met zijn reisgenoot Derya Breukers. Zij kampeerde op dat moment met haar man Björn in de omgeving van Silifke, waar nu ook het lichaam van Joey is gevonden. Björn lag begin juli met ernstige verwondingen in een Turks ziekenhuis.

Reisgenoten

Joey was op reis met het Haaksbergse stel Björn en Derya Breukers-Ün. Zij hebben kort na de verdwijning van hun reisgenoot zo’n twee weken doorgebracht in de Zuid-Turkse stad Tarsus. Ze verbleven daar in het huis van de oma van Derya, die op dat moment in Nederland was.

Vanaf 8 juli, de dag dat Joey in de stad Adana op het vliegveld terug naar Nederland zou stappen, is er niets meer van hem vernomen. ,,Hij had heimwee en wilde naar huis", vertelt een goede vriend van hem, Thomas. Maar Joey lijkt nooit op de luchthaven te zijn geweest. Ook is zijn pinpas niet meer gebruikt. Op 17 juli is Joey als vermist opgegeven in Nederland. Pas begin augustus startte de politie in Silifke – na de komst van Nederlandse journalisten én de broer van Joey – een groot onderzoek.

Of Joey het slachtoffer is van een misdrijf, een noodlottig ongeval of iets heel anders, is nog altijd onduidelijk. Feit is dat zijn reisgenoten Björn en Derya Turkije voorlopig niet mogen verlaten en dat zij worden gehoord door de Turkse politie.

Zoekhonden

Een team van de Nederlandse zoekhondenstichting Signi kwam zaterdag aan in Turkije. Dat gebeurde op eigen initiatief, maar wel in overleg met de familie en met de Turkse en Nederlandse politie. De woordvoerder van stichting Signi Zoekhonden zei vanmorgen: ,,Wij hebben helaas niet meegeholpen in de zoektocht naar Joey Hoffmann. We hadden vandaag om half 10 een bespreking om mee te gaan helpen zoeken. Daarvoor zou de Turkse politie nog zoeken in een gebied waar ze nog niet waren geweest. En met resultaat. Mooi dat hij gevonden is."

De Turkse politie heeft naar eigen zeggen alles uit de kast getrokken om de vermiste Joey te vinden. Daarvan is ook de Nederlandse politie overtuigd. Toch rammelde het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning op bepaalde punten.