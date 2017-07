Twee baby's overlijden in te hete auto; roep om alarm zwelt aan

Alarm in auto

Een alarm in de auto zou ouders en verzorgers er attent op kunnen maken dat er nog iemand in de auto is achtergebleven. In de meeste gevallen gaat de politie namelijk niet uit van kwade wil, maar van pure nalatigheid. Verzorgers zijn nu lastig te vervolgen, omdat zelden kan worden vastgesteld of er opzet in het spel is.