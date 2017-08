Twee Duitsers doodgevroren op Mont Blancmassief

Twitteraccount van prins Laurent bestaat niet meer

9 augustus Het Twitteraccount van prins Laurent, @Laurent_of_B, bestaat niet meer. Het is niet duidelijk of de prins Twitter tijdelijk de rug toekeert of voorgoed. Ook is het vooralsnog gissen of prins Laurent het account uit eigen beweging of onder druk heeft verwijderd na de ophef die is ontstaan na zijn bezoek aan de Chinese ambassade in Brussel.