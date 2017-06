Twee Nederlanders geliquideerd in rietplantage Dominicaanse Republiek

Video Beelden opgedoken van tweede ontploffing Brus­sel-Cen­traal

13:16 Het Belgische persagentschap Belga heeft de hand gelegd op nieuwe beelden van de mislukte aanslag van dinsdagavond in het treinstation Brussel-Centraal. Op de beelden, die zijn gemaakt door een getuige, is de tweede ontploffing te horen en is ook de gloed daarvan te zien op de trappen van de centrale hal van het station. Daarna vallen ook schoten en is te zien hoe een groepje militairen toesnelt en iets later de trappen afdaalt.