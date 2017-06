Vader fietst 2.250 kilometer om hart van overleden dochter te horen kloppen

Het noodlot sloeg nog geen half jaar geleden toe bij de familie Conner. Abbey had bij een mysterieus zwembadongeval op vakantie in het Mexicaanse Cancún onherstelbare hersenschade opgelopen. Haar broer, die naast haar op het water dreef, weet enkel nog dat ze een drankje bestelden aan het zwembad en dat hij wakker werd in het ziekenhuis. Zus Abbey ontwaakte nooit meer en stierf op 12 januari.



Al op haar zestiende was Abbey overtuigd orgaandonor geworden. Na haar veel te vroege overlijden vervulde ze de wens van vier patiënten die organen nodig hadden. Onder hen ook de 21-jarige Loumonth Jack Jr. uit Lafayette in de staat Louisiana. Hij kreeg na een hartaanval door een virale infectie te horen dat hij nog maar een tiental dagen te leven had. Het hart van Abbey ging daags na haar dood naar hem.