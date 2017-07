Vakantiegangers zuchten onder Spaanse zon

Nederlandse vakantiegangers zuchten onder de extreme hitte in Zuid-Spanje en Portugal. Een recordhittegolf zorgt voor temperaturen tot boven de 47 graden. ,,De kantine was de enige plek op de camping waar het uit te houden was."

Quote Raoul de Graaf Het was meteen boven de 40 graden en geen zuchtje wind De verzengende hitte in het zuiden van Spanje en Portugal houdt toeristen nu al dagen in de greep. In het binnenland werden temperaturen ruim boven de 40 graden gemeten. In Montoro in de Spaanse provincie Córdoba gaf het kwik zelfs 47,3 graden aan. Vakantiegangers uit Nederland zoeken noodgedwongen de airco in de auto op, of hangen de hele dag rond het zwembad.



Pietje Muller is op doorreis met de caravan. Ze zit op dit moment in Portugal, op een camping net onder de Algarve. ,,We hebben hier drie dagen extreme warmte gehad. Op één dag was het 46 graden. Dat hadden zelfs de mensen van de camping nog nooit meegemaakt. De kantine, een stenen gebouw in de schaduw, was de enige plek waar het uit te houden was. Dus daar zaten alle campinggasten die dag, drankjes te bestellen."

Met name in het binnenland is de zon verschroeiend heet. In kustplaatsen is het iets beter uit te houden vanwege de zeewind. Raoul de Graaf zit met zijn vriendin en schoonouders in Estepona, onder Marbella. ,,We blijven overdag rond het zwembad hangen. Pas aan het einde van de dag gaan we dingen doen. Het accent ligt echt op de avond."

Een trip naar Ronda, nog geen 60 kilometer landinwaarts, maakte Raoul duidelijk hóe warm het is in het binnenland. ,,Het was meteen boven de 40 graden en geen zuchtje wind. Als je dan in de zon loopt, is het echt te heet om iets te doen. Het was zo snel mogelijk de auto weer in, voor de airco."

Smeltende banden

De extreme temperaturen in het zuiden zorgen ook voor meer auto’s die met pech langs de kant staan. De Belgische automobilistenorganisatie VAB waarschuwt dat de felle zon voor 9 procent meer lekrijders zorgt. Het extreem hete asfalt zou letterlijk de banden doen smelten.

De ANWB kan dat verhaal niet bevestigen, maar spreekt wel van een opvallend aantal gestrande auto’s. ,,De vakantie is nog niet echt op gang, maar afgelopen weekeinde hadden we al 60 auto’s met pech in Spanje", zegt woordvoerder Ad Vonk. ,,Met deze extreme hitte wil de accu het nog weleens begeven. En het is een aanslag op de koelinstallatie natuurlijk."

Oversteek

Volgens Vonk gaat het vooral om gestrande reizigers op weg naar Marokko die langs de weg staan. ,,Zuid Spanje is meer een vliegbestemming. Nu de Ramadan voorbij is, rijden de mensen richting de havens in Zuid Spanje om de oversteek te maken."

Het is geen pretje om nu stil te komen staan, waarschuwt Vonk. ,,Neem altijd voldoende water mee onderweg. Blijf zeker niet in de auto zitten. En leg een paraplu in je auto. Die beschermt ook tegen de brandende zon."

Ophef