Van de circuskooi terug naar Afrika

,,Isolde is er goed in. We moeten echt ons best doen met de joystick om het vlees even uit haar kaken te houden’’, zegt verzorgster Daphne Pels van Stichting Leeuw in het Noord-Hollandse Anna Poulowna.

Aan het hek hangen foto’s van soortgenoten Tristan, Asali, Masyra, Nero, Nala. Vijf leeuwen met treurige levensverhalen. Masyra bijvoorbeeld sleet haar dagen in een kooi van 1 bij 2 meter nadat ze te groot was geworden om nog als schattige welp op de foto te gaan met toeristen in Egypte. Na een tip belandde ze bij Stichting Leeuw. Daar verblijven nu 35 grote katten, die hoofdzakelijk door circussen zijn afgedankt. Er is meer aanbod dan ruimte. Steeds meer landen verbieden de optredens van tijgers en leeuwen. De dieren worden overbodig.

‘Groeten uit Afrika’ staat met stift op de vijf foto’s geschreven. Want de leeuwen verblijven nu in een reservaat in Zuid-Afrika. Hun leefgebied is een paar hectare groot. ,,Wie weet wat ze nog bijleren daar, misschien kan het later nog groter en zorgen ze steeds meer voor zichzelf’’, zegt Pels. Deze zomer volgen er nog twee leeuwen. Isolde mag waarschijnlijk volgend jaar met haar man Simba naar een ongekende vrijheid: de Afrikaanse savanne.

Onze dieren hóren gewoon in Afrika Daphne Pels

De jachtsimulator moet hun instincten weer tot leven wekken. In Afrika mogen ze helemaal los in een paar hectare groot park. ,,Het is de vraag of echt jagen gaat lukken. Isolde is nu aan de pil. Misschien stoppen we daar over een paar jaar mee en kunnen haar welpen weer als vrije leeuwen leven. Onze dieren hóren gewoon in Afrika. Daar werken we voor.’’

De stichting is het geesteskind van multimiljonair Robert Kruijff. Zijn familie werd zeer vermogend met de verkoop van brandstof (Gulf Oil) en onroerend goed. Kruijff kán rentenieren, maar hij besteedt bijna al zijn tijd aan de leeuwen, panters en tijgers die zijn stichting opvangt. ,,Hij schept gewoon poep uit de kooien met de andere vrijwilligers’’, zegt Pels.