Veel minder agenten gewond tijdens G20-top

Dure foto: Vrouw sloopt voor 175.000 euro aan kunst

19:58 Een vrouw maakte een wel hele dure foto op de tentoonstelling in The 14th Factory in Los Angeles. In een poging zo gunstig mogelijk op de kiek te komen duwde ze per ongeluk een sokkel om. De overige kunstwerken gingen als dominostenen tegen de vlakte. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe minstens tien sokkels omvallen. Volgens het museum zijn drie kunstwerken permanent beschadigd. De schade loopt op tot wel 200.000 dollar (175.000 euro).