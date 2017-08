Veel toeristen onder druk akkoord met overbodige kosten huurauto

Radar vroeg ruim 18.000 panelleden naar hun ervaringen met autohuur. Ongeveer de helft van de ondervraagde leden gaf aan in de afgelopen vijf jaar een auto te hebben gehuurd, meestal in Europa. Meer dan de helft (56%) kreeg extra's aangeboden bij het ophalen van de huurauto, zoals extra verzekeringen en afkoop van eigen risico. Iets minder dan de helft (48%) van deze groep voelde zich onder druk gezet om ook daadwerkelijk akkoord te gaan en te betalen. In 8% van de gevallen kregen de toeristen de auto niet eens mee als ze niet zouden tekenen voor extra kosten.

Overbodig

Van de ondervraagde leden die uiteindelijk akkoord gingen met extra kosten, zegt 46% dat de extra's bij nader inzien overbodig waren. Het gaat dan met name om verzekeringen die bij het afhalen van de auto in het buitenland moesten worden afgesloten, terwijl die kosten bijvoorbeeld thuis bij het reserveren al waren voldaan. Ook mondige toeristen die niet akkoord gingen, komen niet ongeschonden uit de strijd. Van deze groep zegt 10% dat er achteraf toch extra geld werd afgeschreven van de rekening. Van de mensen die achteraf gingen klagen bij het verhuurbedrijf over de gang van zaken, kreeg slechts 27% een vergoeding.



De Consumentenbond waarschuwde in 2015 al voor misstanden in de autoverhuurbranche. De bond pleit al jaren voor onder meer een totaalprijs inclusief alle noodzakelijke verzekeringen, zonder eigen risico. Verhuurbedrijven beloofden in 2015 op verzoek van de Europese Commissie beterschap. Het ging toen ook al over prijzen die transparanter moesten en duidelijkheid over verzekeringen.



Autoverhuurbedrijven scoren heel verschillend in de paneltest. Het bedrijf Goldcar spant de kroon. Bijna 80% van de leden van het testpanel voelde zich onder druk gezet. Ook Firely (68%) en Dollar (67%) scoren op dat punt niet al te goed. De bekende aanbieder Europcar zit op 52%.



Het onderzoek van Radar werd tussen 2 en 5 augustus 2017 door de leden van het panel ingevuld.