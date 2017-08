Veertig doden na modderstroom DR Congo

Volgens de eerste berichten gebeurde de ramp vlakbij een vissersdorp dat aan het Albertmeer ligt. Waarschijnlijk is de aardverschuiving veroorzaakt door hevige regenval. Deze neerslag teistert het midden van Afrika vaker rond deze tijd van het jaar.



Eerder deze week vielen daardoor in Sierra Leone al 350 doden bij modderstromen. Daar worden nog 600 mensen vermist. De autoriteiten vrezen dat in de duizend meegesleurde huizen in Sierra Leone nog veel meer slachtoffers zijn. De modderstroom ontstond toen delen van een doorweekte heuvel het begaven en begonnen te schuiven.



Aardverschuivingen doen zich vaker voor in de regio Congo. In 2010 vielen er 19 doden en in 2002 vielen 50 doden bij soortgelijke incidenten.