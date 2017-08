Verdachte aanslagen Spanje: 'Plan voor een nog grotere aanslag'

Ruimtestation ISS doet photobomb tijdens eclips

18:05 Heel Amerika was gisteren in de ban van de eclips, waarbij de de maan tussen de zon en de aarde staat en het licht van de zon wordt tegengehouden. Maar tijdens de zonsverduistering was ook iets heel anders te zien: het ruimtestation ISS. Op beelden van de NASA is te zien dat het ruimtestation een photobomb doet.