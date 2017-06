Verdachte overlijdt na rammen politiebus op Champs-Élysées

Bij het incident zijn verder geen gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is de verdachte overleden aan zijn verwondingen. Diverse media meldden kort na het incident dat de man was neergeschoten door de politie.



De Renault Mégane waar de verdachte in reed, vloog kort na de botsing in brand. De politie vond meerdere gasflessen en wapens in het voertuig. Volgens de Franse krant Le Parisien was de bestuurder een 31-jarige man uit Argenteuil, een voorstad van Parijs. De Franse inlichtingendienst had hem al langer op het oog omdat hij zou zijn geradicaliseerd.



In het voertuig zijn mogelijk nog explosieven aanwezig. De explosievenopruimingsdienst is aanwezig om dat te onderzoeken. De Franse antiterreureenheid stelt een onderzoek in naar het incident.