Vermoedelijke dader aanslag Barcelona neergeschoten

De terreurverdachte zou tijdens de arrestatie een bomgordel om hebben gehad. Abouyaaqoub bevond zich in Subirats, een gemeente in de wijnstreek Penedes op tientallen kilometers van Barcelona. Een oplettende inwoner zou hem volgens La Vanguardia hebben herkend en de politie hebben ingeschakeld.



Lokale media melden dat Abouyaaqoub is doodgeschoten en nog steeds op straat lijkt te liggen, maar dat is nog niet bevestigd door officiële bronnen. De Catalaanse politie bevestigde via Twitter alleen dat er een 'incident' in Subirats had plaatsgevonden en dat experts momenteel een robot inzetten in hun onderzoek naar de situatie.



De politie verspreidde vandaag nog foto's van de verdachte in de hoop hem op te sporen. De 22-jarige Abouyaaqoub is aangewezen als verdachte op basis van getuigenverklaringen en videobeelden waarop te zien is dat hij vlak na de aanslag over de Ramblas loopt. In het busje waarmee de aanslag is gepleegd zijn sporen gevonden die wijzen op zijn betrokkenheid. Ook zou hij een van de personen zijn die het bestelbusje huurde. De man was hoogstwaarschijnlijk de enige inzittende van het busje op het moment van de aanslag.