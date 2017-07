Vernielde Noorse penisrots staat weer fier overeind

LIVE Hamburg verandert in 'oorlogsgebied' door rellen G20-top

12:20 Het is chaos in Hamburg. Bij de extreemlinkse protestmars 'Welkom in de hel' tegen de G20-topconferentie braken gisteravond rellen uit die de hele nacht duurden en ook vandaag zijn de relschoppers niet van plan om te vertrekken. Vanmorgen werden twintig tot dertig auto’s in brand gestoken. 111 politiemensen zijn gewond geraakt.