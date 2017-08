Verwarde man rijdt terras Franse pizzeria op: meisje (12) overleden

De bestuurder - een dertiger - is opgepakt. Hij reed rond 20:30 uur met een BMW het restaurant binnen, waar op dat moment veel mensen aan het eten waren. Hij is meegenomen door de politie. Volgens Nieuwsblad.be vertelde de dader agenten in verwarde toestand dat hij zelfmoord wilde plegen. Het zou dus niet gaan om een terreurdaad. De man was niet bekend bij de hulpdiensten. Justitie noemt het 'een moedwillige actie' en stelt dat er vooralsnog geen aanwijzing is voor terrorisme. De man had vorige week ook al een zelfmoordpoging ondernomen en was depressief.



Volgens Binnenlandse Zaken is in de auto niets gevaarlijks gevonden. De man die zich zonder problemen overgaf, wordt op dit moment verhoord.