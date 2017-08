Verwarring na bedankje Trump aan Rusland

Het was niet duidelijk of Trump het serieus meende of niet. Amerikaanse media reageerden verward op de uitspraak. Verschillende persbureaus meldden dat niet duidelijk is of Trump een grap maakte of niet. Ze schrijven ook dat Amerikaanse diplomaten anoniem woedend reageren op Trumps bedankje. Ook al zou het sarcastisch bedoeld zijn, dan vinden ze het nog niet fijn om te horen dat diplomaten geldverspilling zijn.



Zonder de Russische president Vladimir Poetin bij naam te noemen, zei Trump dat hij hem wilde bedanken. Poetin gaf op 30 juli opdracht het Amerikaans ambassadepersoneel te verminderen met 755 van de 1200 medewerkers. Nu zegt Trump dat er voor de diplomaten ook geen echte reden is om terug te keren naar Rusland. ,,We zullen een hoop geld besparen'', aldus Trump bij een persconferentie op zijn Trump-resort in New Jersey.



De Russische regering gaf opdracht tot de uitzetting als reactie op nieuwe sancties die door het Amerikaanse Congres werden opgelegd. De Russische strafmaatregelen hebben de crisis in de betrekkingen met Washington onlangs verdiept. Het Congres wil met sancties Rusland straffen voor inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Het was voor het eerst in twee weken dat Trump reageerde op de Russische tegensancties.