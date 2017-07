Vier maanden zwangere Belgische vermoord op huwelijksreis

Vorige week woensdag kreeg de vader het telefoontje waar hij zo voor had gevreesd: zijn dochter was overleden. De jonge vrouw werd vermoord teruggevonden in de badkamer van haar hotelkamer. Ze zou al twee dagen eerder overleden zijn, maar bruidegom Gregory V. had pas toen de politie gebeld. Hij werd meteen opgepakt voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Sofie.



Een Egyptische lijkschouwer vond tal van blauwe plekken, kneuzingen en bijtwonden op haar lichaam. Hij stelde ook vast dat ze vier maanden zwanger was. Sofie D. laat twee kinderen na van 8 en 10 uit een eerdere relatie. Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen, is niet bekend.



V. stond in het najaar van 2016 al voor de rechter in Kortwijk om zich te verantwoorden voor partnergeweld. Toen beweerde de man dat hij zijn leven gebeterd had en alcoholgebruik had afgezworen. Op 7 augustus zou hij opnieuw voor de Kortrijkse strafrechter moeten verschijnen. V. wordt verdacht van opstandigheid tegen agenten en deelde daarbij ook klappen uit.