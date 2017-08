Vijf doden door omkiepen vuilniswagen Duitsland

Mi­gran­ten­red­ders schieten an­ti-vluch­te­lin­gen­schip in nood te hulp

16:17 Een schip van de nationalistische, anti-immigratie-organisatie Defend Europe is vanmorgen op de Middellandse Zee in de problemen gekomen. Uitgerekend een organisatie die vluchtelingen weet te redden op zee, is te hulp geschoten.