VN-militairen dood door aanval in Mali

Nederlandse Yvonne krijgt bezoek in Libische gevangenis

15:44 De Nederlandse welzijnswerker Yvonne Snitjer (48), die sinds twee weken gevangenzit in Libië, is gisteravond bezocht door een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst sinds haar verdwijning dat de Nederlandse overheid met de vrouw heeft kunnen spreken.