'Volstrekt onduidelijk hoeveel Nederlanders in Barcelona zijn'

Blauwe honden gespot in Mumbai

17:41 In de Indiase stad Mumbai troffen toeschouwers een vreemd tafereel aan: blauwe zwerfhonden lopen er over straat. Hoe de honden blauw zijn geworden staat nog niet vast, maar milieuactivisten beschuldigen de omringende fabrieken van het lozen van kleurstoffen in de nabije rivier. Omdat de honden in en rond de rivier zoeken naar voedsel en verkoeling, komen ze in aanraking met het vervuilde water. De lokale autoriteiten zeggen de situatie te onderzoeken.