Vreugde en verdriet bij geboorte pandatweeling in Frankrijk

Vrijdagavond zijn in een dierenpark in het Franse Saint-Aignan twee pandababy's geboren. Een van de jongen stierf echter al snel, zo meldt de dierentuin.

De twee reuzenpanda's werden geboren om 22.18 uur en 22.32 uur. Moeder Huan Huan ontfermde zich in eerste instantie over het eerste jong, likte het schoon en hield het warm. Na de geboorte van de tweede babypanda, een kwartier later, liet ze de eerste echter in de steek. De verzorgers konden het diertje niet redden.

Volgens de dierentuin kijken panda's ook in het wild niet om naar het zwakste jong, zodat ze voor het sterkste kunnen zorgen. De verzorgers hadden daarom een couveuse klaargezet en waren van plan de twee babypanda's afwisselend op te vangen zodat ze elk om beurt de aandacht van hun moeder zouden krijgen. Maar zover kwam het niet. De eerste panda overleed binnen twee uur na geboorte.

Moeder Huan Huan na de geboorte van haar tweeling. © AFP

Bezoekers van de dierentuin kunnen het pandajong voorlopig alleen via camera’s bewonderen zodat de moeder in alle rust het kleintje kan grootbrengen. Babypanda’s zijn zo klein dat ze bij de geboorte maar 120 gram wegen, net zo zwaar als een flinke banaan. Het kleintje is roze en blind.

Het was voor het eerst dat er in Frankrijk een panda geboren werd. Vanuit China waren experts overgevlogen om te helpen bij de begeleiding rond de bevalling. Vaderpanda Yuan Zi en moeder Huan Huan zijn allebei in Frankrijk als onderdeel van een leenprogramma door China. De kleintjes gaan terug naar China als ze 2 tot 3 jaar oud zijn. Naar de bevalling was met spanning uitgekeken. ,,Huan Huan is een ster!'', meldde de Franse tv eerder deze week.