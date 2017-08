Vrouw ontsnapt aan vreselijke brandwonden na verwarren amber met witte fosfor

Oppositie België wil spoedberaad over eieren

19:47 De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Sp.a willen de federale regering in een spoedzitting aan de tand voelen over de wijze waarop de autoriteiten de crisis over de besmette eieren aanpakken. 57 pluimveebedrijven in België worden onderzocht op de mogelijke besmetting.