Vrouwen mogen blijven zitten bij El Al

Op sommige vluchten van Israëls nationale luchtvaartmaatschappij El Al is het al jaren een maar al te bekende scène. Een ultraorthodox-Joodse mannelijke passagier, gekleed in een zwart pak, wit overhemd en een zwarte hoed, ontdekt in de cabine dat hij naast een onbekende vrouwelijke passagier is geplaatst. De man schopt stennis; zijn geloof verbiedt hem zo dicht naast een vrouw te zitten die niet zijn echtgenote is.



Om dit soort situaties te sussen en vertragingen te voorkomen vroeg cabinepersoneel van El Al jarenlang aan vrouwelijke passagiers of zij naar een andere stoel wilden verhuizen, zodat de man zich aan zijn geloofsregels kon houden. Dat beleid was tegen het zere been van Israëlische vrouwenrechtenorganisaties, die vinden dat El Al hiermee discrimineert naar geslacht.