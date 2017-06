VS: Syrië bereidt nieuwe gifgasaanval voor

Ontsnapte gevangene na 32 jaar weer opgepakt

4:12 De 60-jarige Amerikaan Steven Dishman zit weer achter de tralies. Dishman, die in 1985 ontsnapte, zat vast wegens diefstal. Hij had ten tijde van zijn ontsnapping pas een jaar van zijn straf uitgezeten, die in totaal zeven jaar had moeten duren.