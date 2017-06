VS zet zich schrap voor getuigenis James Comey

Voormalig FBI-directeur James Comey getuigt vanmiddag vanaf 16.00 uur voor de Senaat over Russen, president Trump en diens medewerkers. Wat gaat er precies gebeuren? Een overzicht in zes vragen.

Wie is James Comey?

Hij was tot 9 mei de directeur van de FBI. Op die dag werd hij ontslagen door president Trump. Niet persoonlijk, maar via de televisie. Comey, een jurist, was in juli 2013 benoemd door president Barack Obama. Normaal gesproken blijft de baas van de FBI tien jaar in functie.

Waar gaat het vanmiddag over?

De Inlichtingencommissie van de Senaat wil weten of er een link is tussen medewerkers van president Trump en de pogingen van Rusland om de laatste Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Ook zal het gaan over de vraag of de president heeft geprobeerd een onderzoek naar een van zijn vertrouwelingen tegen te houden. Deze Michael Flynn was heel even Trumps Nationale Veiligheidsadviseur , maar werd ontslagen toen bekend werd dat hij contacten met Rusland had verzwegen.

Waarom kan dit vervelend worden voor Trump?

Om te beginnen weet Comey hoe hij zich moet presenteren voor het oog van de natie. Hij is uiterst zelfverzekerd en weet ook precies waar hij mee bezig is. Zo heeft hij de laatste maanden consequent aantekeningen bijgehouden van zijn gesprekken met de president.

Als de Senaatscommisie tot de conclusie komt dat er tijdens de verkiezingen inderdaad contacten waren tussen het Trumpkamp en de Russen, dan heeft de president heel wat uit te leggen. Het wordt nog penibeler als blijkt dat Trump heeft geprobeerd een FBI-onderzoek tegen te houden. Dat zou kunnen worden uitgelegd als belemmering van de rechtsgang. En dat staat niet goed als je president bent. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat hij uit zijn ambt wordt gezet, al is zo'n impeachment nog heel ver weg.

Wat heeft Comey al gezegd?

Hij heeft gisteren al uitgelegd waar hij vanmiddag zijn verhaal mee gaat beginnen. In die verklaring vertelt hij gedetailleerd hoe de president hem meer dan eens vroeg publiekelijk uit te spreken dat hij niet werd onderzocht door de FBI. Ook stoorde Comey zich aan Trumps pogingen een persoonlijke relatie met hem op te bouwen. ,,Dat baarde me grote zorgen, gezien de onafhankelijke status van de FBI.'' Comey zou de openbaar aanklager Jeff Sessions zelfs gevraagd hebben hem niet meer alleen te laten met de president. Verder zou Trump ook meermalen hebben aangedrongen op onvoorwaardelijke loyaliteit.

Is Comey te vertrouwen?

Je zou zeggen van wel, als voormalig hoofd van de FBI. Maar hij heeft natuurlijk wel een appeltje te schillen met de president. Die heeft hem niet alleen proberen te beïnvloeden, maar ook nog eens ontslagen en belachelijk gemaakt.

In een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken zette Trump Comey weg als een gek, een mafketel en een opschepper.

Waar kennen we Comey nog meer van?