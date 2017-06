Waar was Melania Trump toch al die tijd?

Eindelijk! Melania Trump, misschien wel de meest afwezige First Lady ooit, is verhuisd naar het Witte Huis. Wat heeft ze eigenlijk gedaan sinds januari?

Zelfs de paparazzi schijnen het te hebben opgegeven. Waarom zou je dagenlang in de bosjes liggen met je camera als ze toch niet naar buiten komt? En als ze naar buiten komt, dan zegt ze niet zo veel. En als ze iets zegt, zo constateerde de USA Today een beetje zuur, dan versta je haar niet. Arme FLOTUS.

Het is ook niet makkelijk om Melania Trump te zijn, de First Lady Of The United States. Zeker niet als je man ‘voortdurend de ster is in zijn eigen one-man show’, zoals een voormalig medewerkster van de president het uitdrukte. Maar toch, ook al heeft ze nog niet de status en de uitstraling (en misschien ook wel niet de ambitie) van eerdere first ladies als Michelle Obama en Hillary Clinton, het is niet dat ze het afgelopen half jaar helemaal niks gedaan heeft. En wat ze doet, doet ze onder de radar, want ‘mevrouw Trump trekt niet graag de aandacht’.

Brood smeren

De belangrijkste reden waarom Melania tot nu toe in New York bleef wonen, zo horen we steeds, is Barron, de 11-jarige presidentiële zoon. ,,Barron is mijn focus”, zei ze meerdere keren. Dus smeerde ze naar verluidt elke dag zijn brood en bracht ze hem naar zijn privéschool. Barron moest eerst zijn schooljaar afmaken, pas dan was een verhuizing aan de orde.

Ze was inderdaad behoorlijk off line tijdens de eerste honderd dagen van het presidentschap van haar echtgenoot. Ze ontving wat buitenlandse staatshoofden, wat haar de bijnaam ‘Hoofd Begroetingen’ opleverde; opende het zogenaamde Governors Ball, een chique soiree in het Witte Huis; deed wat dingetjes op Internationale Vrouwendag en met Pasen; en was druk met een rechtszaak tegen de Britse Daily Mail, die haar ervan beschuldigd had dat ze in het verleden ‘diensten had geleverd die verder gingen dan normaal modellenwerk’.

Maar ondertussen laat ze toch links en rechts haar gezicht zien, en dan het liefst aan kinderen en tieners in ziekenhuizen en tehuizen. Vaak gaat het dan om verrassingsbezoeken, zoals op 2 maart, toen ze kwam voorlezen op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Uit het zicht van de camera’s, want ‘mevrouw Trump wil geen kinderen gebruiken voor fotomomenten’.

'Iedereen bedankt'

En ze twittert. Niet met de frequentie en de felheid van haar man, maar juist gedoseerd en vriendelijk, misschien wel als tegenwicht. Ze strooit met bedankjes, zoals op 6 juni na een bijeenkomst met families van gedecoreerde militairen: ‘Bedankt, alle dappere mannen en vrouwen die voor onze vrijheid vochten’. En na het staatsbezoek aan Europa en het Midden-Oosten: ‘Iedereen bedankt voor de gastvrijheid.’ Aan de Belgische koningin: ‘Bedankt koningin Mathilde. Laten we samenwerken tegen het uitbuiten van kinderen.’ Haar laatste tweet, met een foto vanuit het Witte Huis: ‘Ik kijk uit naar de herinneringen die we gaan maken in ons nieuwe huis’.