Waarom de Democraten (nog) niet willen dat Trump wordt afgezet

Prominente leden van de Amerikaanse Democratische partij zijn niet blij met de afzettingsprocedure die een partijgenoot is gestart tegen president Donald Trump. Terecht, volgens Amerika-expert Frans Verhagen. ,,De kans van slagen is nihil, de Democraten kunnen beter afwachten.''

Dat het Democratische Congreslid uit Californië Brad Sherman woensdag zijn documenten voor de afzetting van president Donald Trump indiende, was geen verrassing meer. Hij kondigde zijn plan ruim een maand geleden al aan. Het verzet daartegen van prominente partijleden zoals Nancy Pelosi en Mike Capuano mocht niet baten.

De partijleden van Sherman zijn bang dat de Democratische Partij de dupe wordt van de procedure. Een terechte angst, stelt Verhagen. ,,Denk maar eens terug aan de mislukte afzetting van de Democratisch president Bill Clinton in 1998. De Republikeinse partij verloor veel kiezers die waren afgeknapt op de heksenjacht op de president.'' Dat is een gevaarlijk vooruitzicht voor de partij, omdat de afzetting van Trump een zeer kleine kans van slagen heeft. Zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, die beiden moeten instemmen om afzetting te bewerkstelligen, zijn de Republikeinen in een meerderheid.

Om de Congresleden te overtuigen hun president af te zetten, is volgens Verhagen meer nodig dan de argumenten waar Sherman mee komt. Sherman beschuldigt de president in zijn resolutie van belemmering van de rechtsgang door het ‘bedreigen, en vervolgens ontslaan’ van voormalig FBI-directeur James Comey. ,,Volgens de grondwet kan een president worden afgezet wanneer hij criminele activiteiten begaat, daar is naar mijn inzien nog geen bewijs voor.'' Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Democraten het onderzoek naar inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen en Trumps rol hierin liever afwachten.

Mike Pence

Volledig scherm Wanneer president Donald Trump wordt afgezet, zal vicepresident Mike Pence hem opvolgen. © AFP Verhagen plaatst bovendien een belangrijke kanttekening bij de procedure. Hij stelt dat het te betwijfelen valt of de Democraten überhaupt baat hebben bij de afzetting van Trump. Vicepresident Mike Pence wordt dan namelijk zijn opvolger. ,,Hij is conservatiever dan Trump en heeft meer ervaring. Hij krijgt dus waarschijnlijk ook veel meer gedaan, wat hem voor de Democraten een slechtere optie maakt dan Trump'', licht de Amerika-expert toe. ,,De Democraten kunnen beter gewoon wachten tot de verkiezingen in 2020.''