Waarom Noord-Korea en de VS het op elkaar gemunt hebben

Natuurlijk, Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn op alle denkbare vlakken tegenpolen. Communisme tegenover kapitalisme. Dictatuur tegenover republiek. Noord-Korea, totaal geïsoleerd van de rest van de wereld met Kim Jong-un als absolute machtsbezitter en de rest van het land als zijn onderdanen. Geen vrijheid van meningsuiting en zo min mogelijk ruimte voor bemoeienis van de buitenwereld. En dat tegenover de republiek Amerika, de absolute kapitalistische grootmacht van de wereld.



De tegenstellingen zijn zo groot dat een conflict al snel op de loer ligt. Voor Noord-Korea zijn de Verenigde Staten de ideale vijand. Amerika is letterlijk álles wat Kim Jong-un, en daarmee ook de overige ruim 25 miljoen inwoners, niet wil zijn. En voor de VS is Noord-Korea juist het lelijke, communistische eendje.

Koude Oorlog

Volledig scherm Amerikaanse troepen in de Koreaanse Oorlog: de eerste spanningen tussen Noord-Korea en de VS © AFP De spanningen tussen beide landen krijgen voor het eerst vorm in de Koreaanse Oorlog in 1950, vijf jaar naar de door de Sovjet-Unie en Verenigde Staten overeengekomen splitsing van Korea. De Koreaanse Oorlog is een onderdeel van een grotere strijd op het wereldtoneel: de Koude Oorlog.



Noord-Korea, gesteund door de communistische machten Sovjet-Unie en China staat recht tegenover Zuid-Korea, dat de Verenigde Naties en Verenigde Staten achter zich heeft. In 1953 wordt een wapenstilstand gesloten, maar nooit komt er een vredesverdrag tussen Noord en Zuid. Het zijn de eerste tekenen van de koele verhouding tussen de Amerikanen en de Noord-Koreanen. De Amerikaanse steun aan de zuiderburen heeft altijd gevoelig gelegen in Pyongyang.

Nucleair programma

Terwijl de spanningen op enkele uitspattingen na verdwijnen, start Noord-Korea na de oorlog zijn nucleaire programma. Het land stapt weliswaar in een non-proliferatieverdrag voor kernwapens, maar laat geen inspecteurs toe. In Amerika beginnen de vermoedens te leven dat het land kernwapens wil ontwikkelen.

Beide landen proberen met een overeenkomst iets naar elkaar toe te kruipen, maar nadat in 2002 blijkt dat Noord-Korea onder de radar aan een geheim kernwapenprogramma werkt, verslechtert de toch al instabiele relatie tussen beide naties aanzienlijk. De Amerikaanse president George Bush noemt Noord-Korea dan al een tijdlang ‘de as van het kwaad’.

Volledig scherm Raketlancering in Noord-Korea © AP Noord-Korea gaat, onder hevig protest van onder meer de VS en China, door met zijn nucleaire proeven. Er worden langeafstandsraketten ontwikkeld die kernkoppen kunnen dragen en tevens doet het land kernproeven. Tot aan de dag van vandaag ontwikkelen de Noord-Koreanen hun nucleaire programma verder door met steeds geavanceerdere wapentechnieken, met op regelmatige basis kernwapenproeven en testen met ballistische raketten.

Defensie

De gespannen verhoudingen zijn ook een reden dat er door beide landen veel geld in bijvoorbeeld defensie wordt gestoken. Kim Jong-un kan de massale doorontwikkeling van zijn nucleaire programma verklaren door de aanwezigheid van de 'vijand'. Woedend is hij, dat zich nog tienduizenden Amerikaanse militairen op Zuid-Koreaans grondgebied bevinden. Net zoals het feit dat Amerika ziedend is over de ogenschijnlijk niet te stoppen doorontwikkeling van kernwapens.

Dat de relatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten altijd al op een dun lijntje balanceert, is duidelijk. Maar met de verkiezing van Donald Trump als president van de VS wordt de onderlinge spanning steeds dreigender. De Republikein schroomt dreigende taal niet, evenals zijn Noord-Koreaanse kompaan.

Marineschepen

Behalve de aanwezigheid van tienduizenden Amerikaanse militairen in Zuid-Korea, stuurt Trump met veel bombarie in april marineschepen naar de regio en installeert een raketafweersysteem. Dat alles is tot woede van de Noord-Koreanen, die het een na het andere dreigement aan het adres van Amerika publiekelijk maken.



Noord-Korea claimt intussen intercontinentale ballistische raketten te hebben die de westkust van de VS kunnen bereiken. Trump voelt zich genoodzaakt met harde bewoordingen te reageren. De dreigementen aan beide kanten worden steeds serieuzer, met deze week de Noord-Koreaanse dreiging aan het adres van Guam en de 'vuur en furie'-uitspraak van Trump. Beide leiders geven geen krimp, met alle gevaren van dien.