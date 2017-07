Wanhopige whatsappjes uit Raqqa: ‘Mama, red me’

In haar bescheiden appartement in Haarlem pakt Wafa haar telefoon en opent WhatsApp. Een mix van hoop en angst heeft zich van haar meester gemaakt. Haar gezicht wordt afgedekt door haar hijab, terwijl ze wacht op twee blauwe vinkjes. Een teken dat haar dochter, 3.250 kilometer verderop, haar berichtjes heeft ontvangen.



Maha en Odai zitten vast in Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat, het laatste resterende bolwerk van IS en één van de meest geïsoleerde plekken op aarde. Als Maya een zeldzame internetverbinding kan vinden zonder dat IS-militanten haar in de gaten houden, stuurt ze haar moeder ingesproken berichten via WhatsApp.



,,Als ik niks hoor, is het net of er iets van binnen in mij sterft”, vertelt Wafa aan CNN, dat een reeks berichtjes van haar en haar dochter heeft gepubliceerd. Wafa kwam drie jaar geleden aan in Nederland, nadat ze vluchtte uit Raqqa. Haar dochter zou volgen, maar in plaats daarvan bleef Maha achter met haar man en zoon. Ze beloofde later te komen. Die kans kreeg ze niet.