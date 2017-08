Wat we tot nu toe weten van aanslag Barcelona: 13 doden en 100 gewonden

In Barcelona zijn dertien doden en meer dan honderd gewonden gevallen toen ze opzettelijk door iemand in een busje werden geraakt . IS heeft de aanslag opgeëist. Het incident gebeurde in het toeristisch centrum van de stad. Lees hier wat we tot nu toe weten.

Een persoon in een witte bestelbus scheurde rond 17.00 bij de Plaça de Catalunya door rood en schepte vervolgens op de beroemde straat de Ramblas verschillende mensen. Zeker dertien mensen zijn overleden. Meer dan honderd mensen zijn gewond geraakt en een aantal van hen is er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders. Zij zijn buiten levensgevaar.



IS heeft de aanslag opgeëist. Er zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een Marokkaan en om een Spanjaard, die afkomstig is uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje dat een bloedbad aanrichtte op de Ramblas. De politiewoordvoerder zegt dat een man die in het westen van de stad twee agenten aanreed, is doodgeschoten. Er is geen bewijs dat hij iets te maken had met de terreurdaad. Het is dus goed mogelijk dat de bestuurder van de bestelbus nog voortvluchtig is.

Donderdagnacht hebben politieagenten vier terreurverdachten gedood in het kustplaatsje Cambrils, op 120 kilometer van Barcelona. Catalaanse politie zegt ervan uit te gaan dat de actie in Cambrils gelinkt is aan de aanslag eerder op de dag in Barcelona en de explosie in Alcanar daarvoor. De Spaanse explosievendienst onderzoekt momenteel of de terreurverdachten in Cambrils bomgordels droegen. Zeven mensen onder wie één politieagent zijn gewond geraakt in de kustplaats. Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen.

Spaanse media meldden laat op de avond dat in de plaats Alcanar, helemaal in het zuiden van Catalonië, een dode is gevallen door een explosie in een huis. Volgens de krant El País vermoedt de politie dat er een verband is met de aanslag.

In Alcanar werd ook een van de verdachten opgepakt. De ander meldde zichzelf in Ripoll bij de politie met het verhaal dat zijn identiteitskaart was gestolen. Die kaart zou volgens onbevestigde berichten zijn gebruikt om de bestelbus te huren waarmee de aanslag is gepleegd.

Afgesloten

De Catalaanse veiligheidsdiensten hadden mensen opgeroepen om de omgeving van de Plaça de Catalunya te mijden vanwege het incident. Ook de metro- en treinstations rond het gebied werden afgesloten.



De Placa de Catalunya ligt midden in het toeristisch centrum van de stad. Het plein leidt naar de populaire straat Ramblas, waar dagelijks duizenden mensen doorheen wandelen.

Volledig scherm Zo ging de aanslagpleger in Barcelona te werk. © AD