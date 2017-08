Wat we tot nu toe weten van aanslag(en) Barcelona: 13 doden en 100 gewonden

Een persoon in een witte bestelbus scheurde rond 17.00 uur bij Plaça de Catalunya door rood en schepte vervolgens op de beroemde hoofdstraat de Ramblas verschillende mensen. Zeker dertien mensen zijn overleden. Meer dan honderd mensen zijn gewond geraakt en een aantal van hen is er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders. Zij zijn buiten levensgevaar.



IS heeft de aanslag opgeëist. Er zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een Marokkaan en om een Spanjaard, die afkomstig is uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje dat een bloedbad aanrichtte op de Ramblas. De politiewoordvoerder zegt dat een man die in het westen van de stad twee agenten aanreed, is doodgeschoten. Er is geen bewijs dat hij iets te maken had met de terreurdaad. Het is dus goed mogelijk dat de bestuurder van de bestelbus nog voortvluchtig is.