Wat weten we over 'The Mooch', Trumps kersverse communicatiedirecteur?

De voormalige zakenbankier en speculant op Wall Street werd vorige week vrijdag aangenomen na een interview van een half uur waarbij ook Trumps dochter Ivanka aanwezig was. Zijn aanstelling wordt dan ook gezien als een overwinning van het kamp van Ivanka Trump en haar man Jared Kushner en een nederlaag van stafchef Reince Priebus en chef-strateeg Steve Bannon.

'Zelfpijper'

Quote Mijn taalgebruik is soms kleurrijk Zijn jongste 'wapenfeiten' dateren van gisteravond. In het CNN-programma New Day suggereerde hij dat de stafchef van het Witte Huis gevoelige informatie doorspeelde aan de pers. ,,Als Reince wil uitleggen dat hij geen lekker is, laat hem dat dan doen'', aldus Scaramucci. De relatie tussen hem en de stafchef is op zijn zachtst gezegd niet zo goed omdat Scaramucci na de verkiezing van Trump tot president niet meteen een functie kreeg in het Witte Huis.



In een telefonisch interview met The New Yorker, woensdag, noemde Scaramucci de stafchef 'een fokking paranoïde schizofreen, een achtervolgingswaanzinnige.' In hetzelfde interview zei hij over Trumps chefstrateeg: 'Ik ben Steve Bannon niet, ik ben geen zelfpijper' en 'ik zou iedereen fokking willen vermoorden die informatie lekt.'



De kersverse communicatiedirecteur verontschuldigde zich gisteren op Twitter voor zijn uitlatingen. ,,Mijn taalgebruik is soms kleurrijk. Ik zal me er voortaan van onthouden in deze arena, maar geef mijn gepassioneerde strijd voor Trumps doelstellingen niet op."

Lekken tegengaan

Quote Het is een van de grootste fouten die ik heb gemaakt, omdat ik onervaren was in de wereld van de politiek Scaramucci ziet het stoppen en voorkomen van het lekken uit het Witte Huis als zijn belangrijkste eerste taak. ,,Ik ben een zakenman, en dus zal ik drastische maatregelen nemen om het lekken tegen te gaan", kondigde hij een dag na zijn aanstelling aan in Fox News Sunday. Medewerkers van het Witte Huis die de pers toch stiekem te woord staan, zullen volgens hem worden ontslagen.



Op zijn eerste persconferentie, zaterdag, moest de nieuwe perschef zich meteen verontschuldigen voor iets wat hij twee jaar geleden over de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump had gezegd. Scaramucci noemde Trump in 2015 'een middelmatige politicus'. Met die uitspraak werd hij zaterdag na zijn aanstelling meteen geconfronteerd.



,,De president brengt het om de vijftien seconden ter sprake. Het is een van de grootste fouten die ik heb gemaakt, omdat ik onervaren was in de wereld van de politiek", reageerde Scaramucci. ,,Ik steunde toen een andere kandidaat (Jeb Bush) en had dat niet mogen zeggen over hem. Dus mijnheer de president, als u luistert, ik verontschuldig mij voor de vijftigste keer omdat ik dat heb gezegd."



Scaramucci kent Trump al jaren, geldt als een van zijn trouwe aanhangers en is ook een belangrijke sponsor van de Republikeinse partij. Hij werd na de verkiezing van Trump tot president, in november vorig jaar, benoemd tot adviseur in het 16-koppige uitvoerend comité van het presidentiële overgangsteam. Tot voor kort was hij senior vice-voorzitter en Hoofd Strategie bij de Export-Import Bank, de exportkredietinstelling van de Amerikaanse regering.

New Yorker

Scaramucci is net als de Amerikaanse president een echte New Yorker. Hij groeide op in een middenklasse-gezin op Long Island, behaalde een Bachelor-diploma in Economie aan de particuliere Tuftsuniversiteit in Boston en de meesterstitel aan Harvard Law School.



In 1989 begon de zoon van Italiaanse immigranten - zijn vader werkte 42 jaar in de zandwinning en leerde hem dat bij eerlijk werk een eerlijk loon hoort - aan een loopbaan vol ups en downs in de financiële wereld. Eerst bij de internationaal opererende investeringsbank Goldman Sachs. Na te zijn ontslagen richtte hij in 1996 met een collega uit het durfkapitaal-wereldje Oscar Capital Management op. In 2005 lanceerde Scaramucci zijn eigen investeringsmaatschappij: SkyBridge Capital.



De zakenbankier en speculant besloot zijn wereldwijd opererende beleggingsfirma begin 2017 te verkopen met het oog op een toekomstige baan in het Witte Huis, ondertekende een verkoopovereenkomst met een Chinese investeringsgroep maar de verkoop is nog steeds niet rond. Volgens een woordvoerder is het wachten op goedkeuring door het Comité voor Buitenlandse Investeringen in de Verenigde Staten (CFIUS). Dat onderzoekt of dergelijke verkopen een bedreiging vormen voor de Amerikaanse staatsveiligheid.



The New York Times omschrijft Scaramucci als 'een financiële showman die met Trump kan wedijveren als het gaat om zelfpromotie.' Zo was hij medepresentator van Wall Street Week, een iconische televisieshow die in 2015 nieuw leven werd ingeblazen op Fox Business Network. Dit zakennieuwskanaal is een van Trumps favoriete nieuwsbronnen.

Quote Scaramucci is een financiële showman die met Trump kan wedijveren als het gaat om zelfpromotie The New York Times

Leren van fouten

De zakenbankier en speculant schreef ook drie boeken: The Little Book of Hedge Funds (over beleggingsfondsen), Goodbye Gordon Gekko: How to Find your Fortune Without Loosing your Soul (een verwijzing naar de anti-held uit de jaren tachtig film 'Wall Street' over een meedogenloze bedrijvenopkoper) en Hopping Over the Rabbit Hole.



In het boek, in 2016 door zakenkrant Wall Street Journal uitgeroepen tot bestseller in de categorie 'bedrijfsleven', legt Scaramucci uit hoe ondernemers mislukkingen kunnen omzetten in succes. Dat doet hij vanuit zijn eigen ervaringen. ,,Mijn loopbaan zat vol mislukkingen en het succes van mijn bedrijf (SkyBridge Capital) werd uiteindelijk bepaald door ons vermogen om te leren van fouten en mislukkingen om te zetten in succes."

Quote Mijn loopbaan zat vol mislukkingen en het succes van mijn bedrijf werd uiteindelijk bepaald door ons vermogen om te leren van fouten en mislukkingen om te zetten in succes

'Gucci Scaramucci'