Weduwe van in 2014 doodgeschoten agent bevalt van zijn kind

Op de nacht van de dood van haar man, liet Chen zijn sperma invriezen. Hun dochtertje, Angelina, kwam dinsdag via ivf ter wereld. Het stel zou voor de tragische dood van de politieman al plannen hebben om zwanger te worden.



De politiemannen werden beschoten terwijl ze in het stadsdeel Brooklyn in hun patrouillewagen zaten. De agenten reageerden op een melding, waar ze bij aankomst zonder aanleiding in het hoofd geschoten werden. De dader was een man met een haatgevoel voor de politie. De moord zou een vergelding zijn voor het politiegeweld tegen minderheden in de Verenigde Staten. De schutter bracht zichzelf om het leven in een metrostation kort na de misdaad.