Weduwnaar zoekt nieuwe liefde via flessenpost, milieuactivisten zijn boos

Het idee ontstond toen Craig een boek las over een vrouw die zou sterven aan kanker en een boodschap stuurde naar een potentiële nieuwe liefde voor haar man. Daarop besloot weduwnaar Craig iets soortgelijks te doen.



'Als je een dame bent die op zoek is naar de liefde, zouden we vandaag de twee grootste gelukkigste mensen van de wereld kunnen zijn', stond er op de briefjes van Craig. 'Ik vind het een fijn gevoel om te denken dat deze fles met een reden in jouw handen terecht is gekomen. Neem alsjeblieft contact met me op of geef deze boodschap door.' Hij hoopte dat ze op stranden over de hele wereld terecht zouden komen.



De man verloor 18 maanden geleden zijn vrouw en bezocht sindsdien heel wat stranden in Groot-Brittannië om de flessen in zee te gooien. Op zoek naar iemand om zijn leven mee te delen. En uiteindelijk kwam er een antwoord, van een vrouw die enkele van de flessen had gevonden.