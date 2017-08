Wegen Oostenrijk onbegaanbaar na noodweer en modderstromen

Zo is het Grossarltal in Oostenrijk, geliefd bij toeristen, vandaag door overvloedige regenval van de buitenwereld afgesloten geraakt. Volgens de politie is de weg naar Sankt Johann im Pongau versperd door ernstige wateroverlast en modderlawines. Die sleurden zelfs auto's mee.



De opruimwerkzaamheden zijn in volle gang, maar het slechte weer in de regio is nog niet voorbij.