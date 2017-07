WHO: bijna 13 miljoen baby's niet ingeënt

Rusland stelde aan vooravond MH17-drama plots vliegverbod in

15:20 De Russische luchtverkeersdienst in de regio Rostov heeft op de nacht van 16 juli op 17 juli 2014 plotseling een vliegverbod voor passagiersvliegtuigen ingevoerd voor een hoogte van zestien kilometer. Dat is ongeveer het hoogtebereik van een BUK-raket, waarmee vlucht MH17 bijna zeventien uur later uit de lucht werd geschoten boven Oost-Oekraïne, in de regio die grenst aan Rostov.